Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM Актёр, всем знакомый по роли Капитана Америки, сыграл загадочного злодея в фильме «Ножи наголо», который выходит в прокат 28 ноября.

Эванс рассказал о смене амплуа в интервью популярному изданию Variety: «Приятно сыграть кого-то чуть более подлого. Мне не часто доставались возможности играть кого-то настолько отвратительного. Это было, действительно, весело».

В фильме персонаж Эванса — паршивая овца в семье успешного детективного писателя Харлана Тромби, который умирает во время празднования своего 85-летия. Все указывает на убийство. Героям предстоит вычислить преступника, прячущегося среди гостей.