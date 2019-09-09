Торонто, Канада, , 11:32 — REGNUM Актер Сэм Нилл не стал отвечать на вопрос журналистов о том, может ли он сняться в третьей части фильма «Мир Юрского периода». Об этом 8 сентября сообщил портал Comicbook.

Аналогичным образом поступила его коллега Брайс Даллас Ховард, когда на мероприятии, проходившем в рамках кинофестиваля в Торонто (Канада), ей задали аналогичный вопрос о том, увидят ли зрители в новой картине палеонтолога Алана Гранта. Как Ховард, так и Нилл просто промолчали, дав фанатам пищу для размышлений.

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Сэм Нилл исполнил роль доктора Гранта в самом первом фильме франшизы — «Парк юрского периода». Картина, вышедшая в 1993 году, при бюджете $63 млн собрала в прокате США около $402,4 млн, а в мире — около $1 млн.

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