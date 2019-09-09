Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Расширенная версия 9-ого фильма Квентина Тарантино может быть выпущена в формате мини-сериала. Слухи об этом ходили с момента появления картины на экранах. То, что режиссёр реально рассматривает такую возможность, подтвердил звезда фильма Брэд Питт в интервью The New York Times: «Действительно, он говорил об этом. Это довольно заманчивая идея».

Известно, что первая монтажная версия картины длилась 4 часа 20 минут. Такого хронометража достаточно, чтобы сделать мини-сериал.

В прокатный вариант картины не вошли несколько сцен с участием Дэймона Херримана, исполнившего роль Чарльза Мэнсона. Так что дотошному зрителю будет еще на что посмотреть.