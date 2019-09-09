Вашингтон, 9 сентября 2019, 11:10 — REGNUM Автор романа Mass Effect Andromeda: Annihilation Кэтрин Валенте напишет книгу по вселенной Minecraft. Об этом 9 сентября сообщает «Игромания».
Проект называется Minecraft: The End, релиз романа запланирован на декабрь 2019 года. Книга расскажет о приключениях мальчика и девочки в мире популярной игры-песочницы.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что игроки Minecraft начали создавать в игровом мире фигуры огромных скелетов в рамках нового флешмоба. Своими работами они делятся на форуме Reddit.
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