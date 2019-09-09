Уфа, , 10:26 — REGNUM Фестиваль национальных культур народов Азии «Мелодии и ритмы Азии» в третий раз пройдет в Уфе. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Фестиваль пройдет 15 сентября 2019 года в Парке культуры имени Ивана Якутова. На сцене фестиваля соберутся представители многонационального народа Башкирии.

По словам организаторов, это будет символизировать дружбу, братство и взаимопонимание между народами.

Зрителям будут представлены образцы музыкального и танцевального искусства башкирского, татарского, казахского, туркменского, киргизского, узбекского, таджикского и других народов.

Напомним, что мероприятие пройдет в рамках 25-летия со дня образования Дома дружбы народов Башкирии.