Уфа, 9 сентября 2019, 10:26 — REGNUM Фестиваль национальных культур народов Азии «Мелодии и ритмы Азии» в третий раз пройдет в Уфе. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.
Фестиваль пройдет 15 сентября 2019 года в Парке культуры имени Ивана Якутова. На сцене фестиваля соберутся представители многонационального народа Башкирии.
По словам организаторов, это будет символизировать дружбу, братство и взаимопонимание между народами.
Зрителям будут представлены образцы музыкального и танцевального искусства башкирского, татарского, казахского, туркменского, киргизского, узбекского, таджикского и других народов.
Напомним, что мероприятие пройдет в рамках 25-летия со дня образования Дома дружбы народов Башкирии.