Москва, , 10:11 — REGNUM Компания «Каро» в ближайшие шесть месяцев планирует открыть пять магазинов по продаже комиксов в своих кинотеатрах. Об этом 9 сентября сообщили «Ведомости».

Руководитель «Каро» Ольга Зинякова сообщила журналистам, что в качестве партнера сети в этом проекте выступил интернет-магазин Not Stuff Toys. Его представитель в свою очередь сообщил, что покупателей больше всего интересуют товары, связанные с героями комикс-вселенных Marvel и DC.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что французский писатель и критик Фредерик Бегбедер не согласился с министром культуры РФ Владимиром Мединским в вопросе о комиксах. Он заявил, что сам прочитал много комиксов и считает, что они бывают разные и их можно читать не только детям, но и взрослым.

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