Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM Сегодня, 9 сентября 2019 года, голливудская актриса Мишель Уильямс отмечает свой день рождения. Она родилась в 1980 году в городе Калиспелл, штат Монтана (США).

Известно, что ради актерской карьеры Уильямс с одобрения родителей бросила школу в 15 лет. Стоит отметить, что впоследствии она жалела об этом. Первой актерской работой, принейшей ей известность и популярность стала роль Бриджет Бауэрс в популярном сериале «Спасатели Малибу».

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Уильямс снялась в таких известных фильмах и сериалах, как «Бухта Доусона», «Валентинка», «Веном», «Величайший шоумен», «Манчестер у моря», «Остров проклятых» и других. Её последней работой в кино стала роль танцовщицы Гвен Вердон в биографическом мини-сериале телеканала FX «Фосси/Вердон».

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