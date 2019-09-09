Омск, , 09:57 — REGNUM Американские исследователи и читатели продолжают проявлять повышенный интерес к творчеству русского писателя Фёдора Достоевского, заявила профессор-славист из Дьюкского университета (США) Кэрол Аполлонио на встрече со студентами Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Встреча с исследователем, посвящённая изучению творчества Достоевского, а также о судьбах русской и мировой литературы продолжалась около полутора часов. За это время участники встречи побеседовали о тонкостях художественного перевода с русского языка на иностранные, о проблемах высшего образования в России и США и на другие темы.

«Русская литература поднимает глобальные вопросы существования. И Достоевский как никакой другой писатель глубоко проникает в глубины психологии, в самую душу», — сказала профессор.

Отмечается, что Кэрол Аполлонио путешествует по маршруту, которым в 1890 году проехал А.П. Чехов, путешествуя на Сахалин. Однако, являясь исследователем творчества Ф.М. Достоевского, она не могла не побывать в Омске, где писатель провел четыре года на каторге, и где окончательно сформировалось его мировоззрение.

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