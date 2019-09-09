Анапа, Краснодарский край, , 09:30 — REGNUM Главный приз XXVIII открытого фестиваля «Киношок» за лучший полнометражный фильм получила картина узбекистанского режиссёра Умида Хамдамова «Горячая лепешка», сообщает 9 сентября издание «Подробно.uz».

Отмечается, что лучшей актрисой фестиваля стала героиня «Горячей лепешки» Феруза Саидова. Фильм рассказывает об истории девочки-подростка Зульфии, переживающей непростую ситуацию через сложные отношения с бабушкой и невесткой.

Мать Зульфии вынуждена работать в городе, а девочка живет с бабушкой в кишлаке. Героиня мечтает уехать из деревни, чтобы быть рядом с матерью.

Отметим, фильм «Горячая лепешка» Умида Хамдамова снят в 2018 году по заказу национального агентства «Узбеккино». Картина отмечена национальной премией «Олтин Хумо» в нескольких номинациях.

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