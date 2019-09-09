Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве в районе, где расположены известные театры «Современник» и «Табакерка», театр Et Cetera и детский музыкальный театр «Экспромт». создается театральный квартал, в котором установят уникальные фонари, сообщается на портале мэра столицы.

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Необычные фонари изготовлены по специальному заказу Они ниже привычных уличных фонарей на два метра, их тумбы украшены узорами и листочками, сделанные вручную.

Изящные фонари высотой около пяти метров создают особую старомосковскую атмосферу. Всего в театральном квартале будет установлено 180 таких фонарей.

Как сообщало, в апреле 2019 года в новом театральном районе Москвы, на улицах Чаплыгина, Макаренко, Жуковского и Большом Харитоньевском переулке, начались работы по благоустройству.

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