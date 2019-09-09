9 сентября 2019 | Время чтения 8 мин

Александр Куликов, , 08:23 — REGNUM За выходные дни 7−8 сентября тысячи москвичей и гостей столицы посетили мероприятия, организованные в рамках Дней культуры Казахстана. В субботу, 7 сентября, — обновленный национальный павильон, сельскохозяйственную выставку и гала-концерт на ВДНХ, на следующий день — демонстрацию казахских фильмов в кинозале Третьяковской галереи. Дни культуры республики продлятся до 11 сентября.

Обновленный павильон «Казахстан» на ВДНХ Портал мэра и правительства Москвы

Павильон из восточной сказки

7 сентября посетители ВДНХ впервые смогли познакомиться с отреставрированным павильоном «Казахстан» и оценить грандиозный масштаб его реконструкции. Построенное еще в 1937 году здание нуждалось в серьезном ремонте. В ходе восстановительных работ павильону вернули памятники казахскому певцу и поэту Джамбулу Джабаеву и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву, которые были уничтожены в 1963 году. Восстановили монументы у подножия главного фасада здания. Причем скульптуры были воссозданы по сохранившимся архивным фотографиям.

На купол павильона «Казахстан» вернули один из символов ВДНХ — увенчанный пятиконечной звездой девятиметровый шпиль, который украшен штандартом с изображением цветочных элементов и колосьев.

Во время реставрации павильона «Казахстан» специалисты смонтировали воссозданные скульптуры колхозницы и сталевара работы Хасбулата Аскар-Сарыджи, а также расчистили и восстановили части исторических барельефов, которые обнаружили на фасаде здания. Обновили и внутренние помещения, поместив туда оригинальные исторические и этнографические экспозиции.

Теперь здание павильона «Казахстан» выглядит как волшебный дворец из восточной сказки и является одной из главных достопримечательностей знаменитой выставки.

Гостеприимный базар

Рядом с обновленным павильоном республики разместился настоящий восточный базар с характерным национальным колоритом, атмосферой гостеприимства и разнообразием товаров. Именно так организаторы Дней культуры представили выставку-ярмарку сельскохозяйственной и ремесленной продукции из 13 районов Казахстана. Посетители ВДНХ с интересом знакомились с разнообразными товарами восточного соседа: национальными блюдами, эксклюзивными фермерскими деликатесами, ремесленными изделиями казахстанских мастеров.

Восточный базар — не просто рынок из разряда «купи-продай». Помимо прочего, это место общения, отдыха и развлечений. Вот и здесь гостей встречали казахские артисты, которые демонстрировали зажигательные вокальные и танцевальные номера под национальные и современные мотивы.

Народная мудрость гласит: «Базар — это песня, не купишь — не послушаешь». И посетители выставки охотно приобретали экзотические для москвичей продукты и изделия. Например, шубат — кисломолочный напиток из верблюжьего молока, жент — десерт из мелкой крупы (пророщенных зерен пшеницы, овса, проса, ржи, ячменя или кукурузы). А юные посетители по достоинству оценили балкаймак — свежие сливки, томлёные на огне, — лакомство, от которого детей, что называется, «за уши не оттянешь».

Также на богатых стеллажах ярмарки присутствовали лучшие сорта фруктов и овощей, поражавших своими размерами и ароматом, а также мед, варенье и многое другое — всего не перечислить…

Отдельная очередь из гостей выставки вела к развалу с национальными ремесленными товарами. Нарасхват шли такие изделия, как торсик — походный кувшин, кумыра — небольшой кувшинчик для кумыса, где напиток всегда сохраняется прохладным, шелек — ведерко, отделанное кожей, а также кошельки, гребни и другие работы из дерева и кожи.

Гала-концерт казахстанских звезд

Вечером на сцене у главного символа ВДНХ — фонтана «Дружбы народов» — состоялось торжественное открытие Дней культуры Казахстана в России. Открытие ознаменовалось впечатляющим гала-концертом казахстанских звезд музыкального и хореографического искусства.

Перед началом выступлений министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Райымкулова напомнила, что у наших народов общая многовековая история, экономические связи, единое культурное и духовное пространство. «Как сказал первый президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев, Россия — это Богом данный сосед, — отметила Актоты Райымкулова. — Наши страны имеют богатую культуру и традиции, ставшую частью мировой цивилизации. Из глубины веков, подобно солнечному свету, озаряют путь и вдохновляют на новые свершения великие деяния Абылай-хана и Петра Великого, гениальные научные открытия Аль-Фараби и Михаила Ломоносова, бессмертная поэзия Абая Кунанбаева и Александра Пушкина, голоса Амре Кашаубаева и Федора Шаляпина, картины Абылхана Кастеева и Ильи Репина, творения Мухтара Ауэзова и Михаила Шолохова». Министр выразила уверенность, что проведение Дней культуры Казахстана даст мощный импульс многогранным связям двух государств.

В свою очередь, в приветствии министра культуры РФ Владимира Мединского, которое зачитал его заместитель Павел Степанов, было отмечено, что обе страны объединяют близкие, союзнические, дружеские связи.

Концерт открылся вокально-хореографической композицией «Ел Салтанаты», которую исполнили заслуженный деятель культуры Казахстана Айгуль Косанова и лауреат международных конкурсов Сержан Мусаин в сопровождении хора и балетной труппы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». Это красочное театрализованное представление на понятном всем народам мира музыкальном языке олицетворяло богатую историю казахского народа.

Солисты театра «Астана балет» исполнили несколько хореографических композиций. Заслуженный деятель Казахстана, солист Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Нурлан Бекмухамбетов и этно-фольклорный ансамбль «Астана сазы» подарили зрителям русскую народную песню «Живет моя отрада». В разное время ее пели легендарные Лидия Русланова, Александр Малинин, Иосиф Кобзон и многие другие.

«Сколько эмоций в танцах, сколько глубины в голосе. Я впервые слышу исполнителей «Астана Опера» и вижу выступление артистов «Астана Балета». Потрясающе!» — делилась своими впечатлениями Галина, приехавшая в эти дни на празднование Дня города в Москву и оказавшаяся на концерте с семьёй.

Яркая и неповторимая оперная дива Салтанат Ахметова вместе с лауреатами международных конкурсов Айзадой Капоновой и Анастасией Кожухаровой представили на суд взыскательной московской публике композицию «Соловьи Великой степи».

Восходящая звёздочка, победительница телепроекта «Голос. Дети-4» (Украина) Данелия Тулешова исполнила песню французской певицы ZAZ «Jevoux». На вопрос, знают ли в России Данелию, компания молодых ребят ответила, что следят за её творчеством в Instagram. Особенно им нравятся дуэты певицы с рэперами. «Сначала мы думали, что она из России, — признался Алексей. — Только потом узнали, что она представляла Казахстан на «Голосе» в Украине. Желаем ей удачи, у неё классный голос».

Представление продолжили коллективы The Jigits, El Divas, трио кобызистов и виртуозный домбрист, лауреат международных конкурсов Абылай Тлепбергенов.

Приятным сюрпризом стало выступление победителя шоу «Голос» совсем юного исполнителя Ержана Максима, который спел бессмертную песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

Украшением программы и ее бриллиантом стал народный артист СССР Алибек Днишев с композицией Абая «Көзімнің қарасы».

Завершился гала-концерт совместным исполнением всеми его участниками песни «Московские окна» как подарок братского народа ко дню рождения Москвы.

Дни казахского кино

8 сентября программа Дней культуры была представлена современными фильмами популярных казахских режиссеров. Большой кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи гостеприимно вместил всех желающих присутствовать на киномарафоне из двух картин. Одну из них — «Казахское ханство. Золотой трон» — представил ее автор, режиссер Рустем Абдрашев. Выпускник художественного факультета ВГИКа (мастерская Л. Шенгелая) отметил растущий интерес к казахстанскому кинематографу. По словам Р. Абрашева, создавая исторический фильм «Казахское ханство», он задумался, зачем нужно делать большую и сложную историческую картину, когда это требует больших средств, времени и энергии. Но, вспомнив слова Чингиза Айтматова из «Легенды о манкурте», автору стало понятно, что исторические произведения — это микстуры, которые будут возвращать нас из состояния беспамятства.

Рустем Абдрашев и «Казахфильм» недавно привозили в Москву первую часть трилогии «Казахское ханство. Алмазный меч». После премьеры стало понятно, что вторая часть «Золотой трон» заслуживает того, чтобы её тоже показали в российской столице. Об этом просили и зрители: «За лето мы успели соскучиться по показам казахстанских фильмов. В Москве они проходят, можно сказать, на регулярной основе. В прошлый раз смотрели первую часть «Ханства», не могли не прийти на вторую. Спасибо организаторам, это великолепная возможность почувствовать себя дома даже вдали от родины», — поделилась Алия Ахметова, студентка РГАУ-МСХА.

Поле просмотра зрители не сдерживали эмоций. Казахстанцы благодарили организаторов и режиссёра. Москвичи комментировали увиденное: «Мы очень хорошо знаем нашего соседа. Казахи всегда были и остаются братским народом. Но зачастую не интересуешься корнями. Оказывается, у казахов такая глубокая история, это поразительно, настоящий триллер. Не смотрел первую часть, но посмотрю обязательно. Приезжайте ещё!» — с улыбкой заметил москвич Александр Нечаев.

Показы в кинозале Третьяковки продолжила не менее нашумевшая картина Джеффа Веспы «Амре». Фильм рассказал о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка Амре Кашаубаева. Именно Кашаубаев впервые представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент домбру на Всемирном музыкальном конкурсе в рамках ЭКСПО-1925 в Париже. Там 36-летний певец, как артист делегации СССР, произвел фурор и завоевал серебряную медаль.

В понедельник киномарафон подхватят уже в «Иллюзионе». Так пройдут показы известных казахских и совместных казахско-российских лент разных лет, таких как «28 панфиловцев» (режиссеры Андрей Шальопа, Ким Дружинин, 2016 г.), «Поэма о любви» (режиссеры Шакен Айманов, Карл Гаккель, 1954 г.) и «Безбородый обманщик» (режиссер Шакен Айманов, 1965 г.).