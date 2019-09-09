Москва, , 08:01 — REGNUM Первое место в рейтинге российского кинопроката по итогам прошедших выходных занял фильм ужасов «Оно 2». Об этом 8 сентября сообщил портал «Кинобизнес».

В дебютные выходные картине удалось собрать в кинотеатрах России и СНГ 590,9 млн рублей. На втором месте списка оказалась драма «Одесса» Валерия Тодоровского (32,6 млн рублей). В топ-5 также вошли фильмы «Королевские каникулы» (24,4 млн; общая сумма сборов — 33,3 млн), «Однажды в Голливуде» (20,8 млн; 1164,7 млн) и «Я иду искать» (20 млн; 107,7 млн).

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«Оно 2» является продолжением картины Андреса Мускетти 2017 года. Сюжет рассказывает о том, как через 27 лет после встречи детей с чудовищем в образе клоуна Пеннивайза, им вновь пришлось собраться вместе для того, чтобы противостоять монстру.

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