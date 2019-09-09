Самара, , 07:58 — REGNUM Новый концертный зал может появиться в центре Самары. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба регионального департамента информационной политики.

Концертный зал на 200 мест планируют открыть в здании бывшей второй женской гимназии на пересечении улиц Галактионовской и Ульяновской. Здание является памятником архитектуры регионального значения.

Сейчас в нем работают Театр кукол и Самарское филармоническое общество.

По словам чиновников, помещения еще не подготовлены для проведения встреч, занятий и репетиций. Сейчас в нем идут ремонтные работы.

После их завершения в здании планируется обустроить кабинеты для репетиций, музыкальную библиотеку, музей хоровых коллективов региона, а также музей Почетных граждан.