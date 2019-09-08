Лос-Анджелес, США, , 21:10 — REGNUM Актер Майкл Бакари Джордан может получить должность режиссера третьей части фильма «Крид». Об этом 8 сентября сообщил портал Screen Rant.

СМИ обратили внимание, что продюсер Ирвин Винклер в своей книге «Жизнь в кино: истории из 50 лет в Голливуде» сообщил, что он предложил это Майклу Б. Джордану.

«В прошлом году, во время разговора с нашей звездой «Крид» Майклом Б. Джорданом, я предложил ему возможность не только сыграть главную роль, но и стать режиссером «Крид 3», — написал Винклер.

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Стоит отметить, что на кинофестивале в Торонто, который начал свою работу 5 сентября 2019 года, Майкл Бакари Джордан сообщил журналистам: его фанаты точно увидят фильм «Крид 3», однако он пока что не знает, когда именно проекту дадут «зеленый свет».

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