Москва, 8 сентября 2019, 20:54 — REGNUM В сеть выложили рускоязычный финальный трейлер предстоящего фильма «Доктор Сон» по одноименному роману Стивена Кинга. Ролик был опубликован 8 сентября на YouTube-канале WBRussia.
«Доктор Сон» — это продолжение известного романа «Сияние» Кинга. Главные роли в картине исполнили Юэн Макгрегор и Ребекка Фергюсон, снял её режиссер Майк Флэнаган («Окулус», «Уиджи. Проклятие доски дьявола», «Тишина», «Сомния»).
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Напомним, в романе «Доктор Сон» Стивен Кинг рассказал новую историю Дэнни Торренса, которому удалось выжить после событий «Сияния». Повзрослевшему герою предстоит столкнуться с группой вампиров, питающихся его способностью.
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