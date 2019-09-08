Лос-Анджелес, США, , 19:26 — REGNUM Стало известно рабочее название четвертой части фильма «Матрица», в котором снимутся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Об этом 8 сентября сообщило издание Production Weekly.

Ожидается, что производство картины начнется в середине февраля 2020 года, основные съемки будут проходить в Чикаго. Пока что фильм получил рабочее название Project Ice Cream («Проект «Мороженое»).

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Ранее стало известно, что в качестве режиссера «Матрицы 4» выступит Лана Вачовски, она также станет одним из авторов сценария. Грант Хилл займет должность продюсера фильма («Облачный атлас», «Восхождение Юпитер», «V — значит вендетта»).

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