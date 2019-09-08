Пекин, , 18:51 — REGNUM Режиссер Кун Эргоу снимет фильм, в основу которого ляжет роман китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Эра сверхновой». Об этом 8 августа сообщил портал «Мир фантастики».

Информация о старте кинопроекта попала в СМИ благодаря инсайдерам. «Эра сверхновой» является первым большим романом Лю Цысиня, он была опубликован в 1999 году. Стоит отметить, что Кун Эргоу также участвует в проекте сериала по книге Цысиня «Задача трех тел».

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Согласно сюжету «Эры сверхновой», излучение сверхновой стало причиной того, что люди старше 30 лет столкнулись с проблемой смерти в течение года. В результате жизнь человечества кардинально поменялась.

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