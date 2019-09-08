Валдай, Новгородская область, , 17:22 — REGNUM Новый туристический маршрут «Большая Валдайская тропа», проходящий по территории национального парка «Валдайский» и соединяющий Валдайский и Демянский районы, открылся в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, сегодня, 8 сентября, маршрут протестировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Арт-объект на «Большой Валдайской тропе» © Татьяна Иванова, valdaypark.ru

Он отметил, что тропа готова к работе, а также выразил надежду, что туристический маршрут привлечёт большое количество любителей активного отдыха из Новгородской области и других регионов.

«Большая Валдайская тропа» — это пешеходный маршрут протяжённостью 59 км, рассчитанный на поход продолжительностью пять дней, с учётом средней длины дневного перехода в 12 км. На маршруте предусмотрено пять ночёвок в оборудованных туристских базовых лагерях, оснащенных всем необходимым для походного отдыха, а также четыре промежуточных привала в специальных пунктах. Маршрут обустроен мостами и настилами, в том числе висячим мостом через реку Полометь.

Ещё один уникальный мост построен над бобровой запрудой у деревни Мысловичи Демянского района. У туристов также есть возможность подняться на гору Рыжоха и увидеть панорамы национального парка Валдайский с 25-метровой вышки.