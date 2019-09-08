Пермь, , 16:04 — REGNUM В Перми с 9 по 19 сентября будет проходить фестиваль ВУЗ-Флаэртиана, в котором примут участие 15 команд разных образовательных площадок города. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для студентов высших и средних учебных заведений города Перми кураторами фестиваля будут разработаны специальные программы, в рамках которых состоится показ документальных картин из архива «Пермской синематеки» и обсуждение, качество которого будет оцениваться экспертной комиссии. Кроме этого, в рамках фестиваля будет организован киноклуб «Жизнь врасплох», на котором эксперты медиаобразования обучат будущих модераторов приёмам проведения интересных обсуждений.

По словам организаторов мероприятия, «главная цель конкурса — развить в молодёжной среде культуру диалога, толерантность и гражданскую активность».

Напомним, фестиваль ВУЗ — Флаэртиана традиционно стартует перед проведением в Перми международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», который в этом году будет уже 19-й по счету. Он будет длится в течение недели и начнет свою работу с 20 сентября 2019 года.

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