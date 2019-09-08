Пермь, , 15:36 — REGNUM На большой сцене Пермского драматического Тетра-Театра 18 сентября состоится премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы» главного режиссера Национального театра им. Ивана Вязова Дианы Добревой. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дом Бернарды Альбы» — история о любви, о борьбе за право любить. История о том, что происходит с женщинами, которым запрещены чувства, и на что они оказываются способны, чтобы отстоять свою свободу», — отметила Добрева.

По ее словам, вопросы, затронутые в спектакле, — вечные, а поэтому в сценическом воплощении постановки она сознательно ушла от привязки к какой-либо эпохе или стране, за исключением испанского колорита в музыкальном и поэтическом оформлении спектакля.

«Национальные испанские черты останутся только в музыке, звуках, поэтических образах. Текст пьесы будет дополнен стихами Гарсии Лорки, Мигеля Эрнандеса. Испанская поэзия очень важна для стиля спектакля, его духа», — отметила режиссер.

Спектакль будет идти на сцене театра с 18 по 22 сентября 2019 года.

Напомним, Диана Добрева является актрисой болгарского кинематографа и театральным режиссером. За свою карьеру она поставила порядка 25 спектаклей, которые шли на различных сценах за рубежом. Спектакль Добревой «Отец» Национального театра им. Ивана Вазова обладатель двух премий награды «Askeer Award 2019» за лучшую режиссуру и сценографию.

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