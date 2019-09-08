Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Новая документальная лента американского режиссера Майкла Бича Николса «Клоун Ринклз» выйдет в широкий прокат 4 октября. Трейлер фильма 6 сентября был опубликован в YouTube.

В основе сценария новой киноленты лежит история о клоуне по прозвищу «Морщины», который в 2014 году держал в страхе детей юго-западной части американского штата Флорида.

О нем стало известно после того, как соответствующее видео распространилось в сети Интернет. На нем был актер в образе страшного клоуна, который вылезал ночью из-под детской кровати. Позже стало известно, что этот розыгрыш заказали родители одного непослушного ребенка.

Премьера документальной истории о том, как родители заказывают клоуна «Морщины» для своих детей, запланирована на конец сентября в рамках фестиваля Fantastic Fest.

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