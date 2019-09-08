Москва, , 11:48 — REGNUM В Москве завершился фестиваль «Мир русского театра», об этом 7 сентября сообщает издание «Театрал».

Мероприятие продолжалось четыре дня, за это время жители столицы смогли посмотреть постановки творческих коллективов из Израиля, Польши и Соединенных Штатов.

Примечательно, что все спектакли исполнялись на русском языке, кроме того, театры-участники фестиваля не пользуются финансовой поддержкой правительств в своих странах.

Напомним, фестиваль «Мир русского театра» позволяет российскому зрителю познакомиться с деятельностью русских театров за рубежом. Учреждения культуры там, как отмечают эксперты, существуют в тяжелых условиях.

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