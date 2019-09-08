Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Известная актриса Джиллиан Андерсон сыграет в телесериале «Корона» бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, об этом 7 сентября сообщает CNN.

Как отмечает издание, артистка испытывает сильное волнение перед предстоящей работой. Она появится на экранах в четвертом сезоне популярного телесериала. В настоящее время сериал находится на стадии производства.

Напомним, Джиллиан Андерсон получила известность благодаря съемкам в культовом телесериале «Секретные материалы», где исполнила роль агента ФБР Даны Скали. Проект благодаря своей популярности выходил на протяжении 11 сезонов.

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