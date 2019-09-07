Венеция, Италия, , 22:55 — REGNUM Фильм американского кинорежиссера Тодда Филлипса «Джокер» получил главную премию на Венецианском кинофестивале, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте мероприятия.

Хоакин Феникс aphrodite-in-nyc

Получавший награду Филлипс особенно поблагодарил исполнителя главной роли Хоакина Феникса, без которого фильм бы вообще не состоялся.

Напомним, фильм «Джокер» отсылает к известной серии комиксов о Бэтмене, одним из главных антагонистов которого является Джокер. В российский прокат лента выйдет в начале октября 2019 года.

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