Санкт-Петербург, , 22:39 — REGNUM В Государственном Эрмитаже проходит выставка «Буквари и буквы в собрании Эрмитажа», посвященная развитию учебной, детской и авторской книги в России. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба музея.

Старинный букварь Hermitagemuseum.org

Организаторы выставки отмечают, что в экспозицию вошло около 30 уникальных книг и предметов декоративно-прикладного искусства — от букваря, изданного в 1692 году иеромонахом Карионом Истоминым, до «Азбуки в картинах» Александра Бенуа начала XX века.

Напомним, экспозиция продлится до 12 января 2020 года в Главном музейном комплексе Государственного Эрмитажа.

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