Москва, , 22:18 — REGNUM В Российском культурно-информационном центре в столице Болгарии Софии 9 сентября состоится церемония открытия документальной передвижной выставки «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», посвященная 75-летию освобождения Красной Армией Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Евгений Халдей. Знамя Победы над Рейхстагом. 2 мая 1945 года

Материалы экспозиции, созданные при участии Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, переведены на 12 языков и, кроме Болгарии, будут показаны ещё в 20 странах: в Швейцарии, Франции, США, Израиле, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Молдавии, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Сербии, Словении, Норвегии и Австрии.

Посетители выставки смогут увидеть архивные документы из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Министерства обороны России, Архива внешней политики России.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что МИД Болгарии выступил с критикой в отношении инициативы посольства России в Софии организовать показ выставки, посвящённой 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, назвав её вмешательством во внутриполитическую жизнь страны.

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