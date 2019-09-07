Москва, , 21:00 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл выставку «Частные музеи России. Самородки России» в выставочном центре «Сокольники» в Москве. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Минкультуры.

Открытие выставки Mkrf.ru

В приветственной речи министр отметил важность развития частных музеев в России и подвижнические усилия их руководителей, которые вкладывают «свой труд, время, талант, знания и финансовые средства на то, чтобы оставить память следующим поколениям о тех бесценных богатствах, которые есть в нашей стране».

Мединский отдельно акцентировал внимание на том, что музейное дело в стране активно развивается, открываются новые государственные и частные музеи, растет посещаемость музеев. Так, за последние шесть лет этот показатель вырос более чем в два раза, отметил министр.

«Сегодня музей — не только место сбора и хранения артефактов, это, в первую очередь, место культурного развития, развития городской инфраструктуры, развитие поселка, села, деревни, района. Место привлечения туристов», — заключил он.

Напомним, выставка «Частные музеи России. Самородки России», которая будет проходит в течение двух праздничных дней — 7 и 8 сентября в «Сокольниках», объединила под своим началом коллекции более 100 частных музеев от Камчатки до Калининграда, объединенных общей тематикой — многообразие народной культуры и традиций регионов Российской Федерации. Организаторами выставки выступили Ассоциация частных музеев России, Современный музей каллиграфии и ГАУК ПКиО «Сокольники».

Читайте ранее в этом сюжете: В пленэре в Ульяновской области примут участие художники из четырёх стран