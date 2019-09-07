Москва, , 20:35 — REGNUM Известный киновед Николай Изволов заявил, что глава первого советского правительства Владимир Ленин, в отличие от Льва Троцкого, не любил сниматься в кино, об этом 7 сентября он рассказал во время демонстрации воссозданного фильма Дзиги Вертова «Годовщина Октября».

Один из посетителей премьеры обратил внимание эксперта на то, что в ленте очень мало кадров с Лениным, зато этого не скажешь о создатели Красной армии Льве Троцком.

Изволов подчеркнул, что Троцкий очень любил сниматься, даже возил с собой кинооператора, когда выезжал на фронты Гражданской войны. Ленин же не очень любил съемки.

Напомним, документальная картина Дзиги Вертова «Годовщина Октября» долгие годы считалась утраченной, однако спустя 100 лет ее удалось воссоздать. Премьера картины состоялась 6 сентября.

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