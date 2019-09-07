Москва, , 20:08 — REGNUM В дни празднования Дня города в столице, 7 и 8 сентября, мероприятия музеев московского Департамента культуры все желающие смогут посетить бесплатно. Об этом 7 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Музейные организации подготовили концерты, экскурсии, лекции, выставки, поэтические спектакли.

Так, музей-заповедник «Царицыно» для посетителей подготовил музыкальную программу, в которой выступят Симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова, солисты Большого театра, джазовый ансамбль. В государственном музее Владимира Высоцкого участников экскурсии проведут по местам, где рос поэт.

Напомним, с перечнем музеев, которые можно посетить бесплатно, и программой можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: В День города в Москве на Смоленском метромосту пройдет мультимедийное шоу