Москва, , 19:25 — REGNUM В Парке Горького проходит IV фестиваль изобретателей Maker Faire Moscow. Как отмечается на сайте одного из организаторов — музея «Гараж», на форуме «встретятся «самодельщики» и изобретатели, локальные производители и стартапы, гики и любители технологий, взрослые и дети, мастерские и лаборатории, инженеры и художники — но всех их объединяет желание создавать вещи своими руками с помощью традиционных или современных инструментов».

Приуроченная ко Дню города экспозиция посвящена вопросам окружающей среды и экологии. Одной из ключевых площадок фестиваля станет лаборатория переработки пластика, в которой будут представлены доступные технологии и способы превращения использованного пластика в новые изделия.

Всего на выставке представлены работы более 200 профессионалов и любителей. Посетители смогут найти тематическую зону по интересам, увидеть презентации новых продуктов и послушать российских и зарубежных лекторов.

Калифорнийский фестиваль является самым известным в мире выставкой технологий и популярной науки. С 2016 года Maker Faire проходит в Москве под организацией лаборатории цифрового производства Fab Lab НИТУ «МИСиС».