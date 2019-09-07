Венеция, Италия, , 19:23 — REGNUM Фильм известного кинорежиссера Романа Полански «Офицер и шпион» получил приз на Венецианском фестивале, об этом 7 сентября сообщает издание IndieWire.

Режиссеру достался приз ассоциации кинокритиков FIPRESCI. Также его работу оценили и посетители кинофестиваля, аплодисменты которых продолжались после завершения фильма порядка пяти минут.

Сам Полански не присутствовал на мероприятии, так как опасался экстрадиции в Соединенные Штаты, где его обвиняют в педофилии.

Напомним, фильм выдающегося кинорежиссера Романа Полански основан на книге британского писателя Роберта Харриса и посвящен известной истории вокруг офицера армии Франции Альфреда Дрейфуса.

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