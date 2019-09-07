Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс, победитель которого получит право строительства памятника великому русскому композитору Петру Чайковскому, об этом 7 сентября сообщает издание «Невские новости».

Памятник планируется установить напротив концертного зала Мариинского театра, приурочив его к 180-летию со дня рождения гения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что разговоры о необходимости сооружения памятника Чайковскому продолжаются многие годы, однако его до сих пор нет.

Напомним, Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году, в 2020 году будет отмечаться 180-летие со дня рождения композитора, к этому времени планируется подвести итоги вышеуказанного конкурса.

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