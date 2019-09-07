Москва, , 17:31 — REGNUM Известный российский композитор Игорь Крутой признался, что он плохо танцует. Соответствующую публикацию он разместил 7 сентября в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B2GZzg9Be9F/

На видео запечатлен момент, когда на одной из вечеринок Егор Крид предложил Крутому исполнить несколько танцевальных движений. Явно смущенный музыкант не смог их повторить.

«Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни», — написал Крутой в комментарии к публикации.

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Ранее Игорь Крутой опубликовал в Instagram видео, в котором показано, как он прокатился на «американских горках» вместе со своей трехлетней внучкой. Он написал, что готовится с ней к «полету в космос».

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