Нью-Йорк, США, , 17:10 — REGNUM Известный американский писатель Уолтер Мосли покинул проект сериала «Звёздный путь: Дискавери» после того, как отчитали за употребление слова «нигер» в комнате сценаристов. Об этом 6 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Мосли, сам являющийся чернокожим, опубликовал статью в The New York Times. В ней которой он рассказал: однажды ему позвонил менеджер канала CBS All Access, который сообщил, что до него дошли слухи о том, что писатель неоднократно произнес слово «нигер» в комнате писателей. Мосли на это ответил, что он сам является «нигером», который находится в этой комнате.

После этого сотрудник компании отчитал сценариста. Он сообщил, что Мосли может свободно использовать это слово в сценарии, но при этом его произнесение вслух недопустимо. В своей статье писатель сообщил, что в действительности он не называл кого-то «нигером», а рассказывал историю на тему истории расизма в США.

После этого инцидента Мосли решил покинуть проект. О том, что это был проект сериала «Звёздный путь: Дискавери» стало известно позже. Представители CBS All Access сообщили журналистам, что они не будут комментировать инцидент и заявили, что компания пытается создать условия для того, чтобы её сотрудники чувствовали себя «комфортно».

Читайте также: В первом сериале Райана Мерфи для Netflix снимется Даррен Крис

Уолтер Мосли, которому в январе 2019 года исполнилось 67 лет, в основном известен в США как автор криминальных романов. На основе его книг были сняты такие фильмы, как «Дьявол в синем платье» и «Закон улиц».

Читайте ранее в этом сюжете: Приемная дочь Вуди Аллена ответила на заявление Скарлетт Йоханссон