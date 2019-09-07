Великие Луки, Псковская область, , 17:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил Великолукский драматический театр со 100-летием, соответствующая телеграмма была размещена 7 сентября на сайте Кремля.

«Вы по праву можете гордиться историей родного театра и его создателями — великим режиссёром Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, другими выдающимися представителями отечественной культуры», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что основатели театра привнесли в учреждение культуры многие идеи, определившие его творческий путь на долгие годы вперед.

«Желаю вам и впредь трудиться вдохновенно, с полной душевной отдачей, новыми талантами и яркими премьерами приумножать славу русского театра», — резюмировал Путин.

Напомним, Великолукский драматический театр был создан в 1919 году, это древнейшее культурное учреждение города. В настоящее время его возглавляет заслуженный артист России Павел Сергеев.

Читайте ранее в этом сюжете: Пост «в сердцах написал»: артиста Новосибирского оперного театра уволили