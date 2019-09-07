Вашингтон, , 16:56 — REGNUM В седьмой части популярного фильма «Миссия невыполнима» снимется известная актриса Хейли Этвелл, об этом 7 сентября на своей странице в социальной сети Instagram рассказал актер Кристофер МакКуорри.

Артистка известна поклонникам по фильму из киновселенной Marvel «Капитан Америка», а также по сериалу «Агент Картер».

Ранее стало известно, что вместе с седьмой частью «Миссии невыполнима» будет сниматься и восьмая часть франшизы, а значит Этвелл может сыграть сразу в двух фильмах, однако подробности пока не предоставляются.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть фильмов из серии «Миссия невыполнима» принесли создателям в прокате свыше $3 млрд 500 млн, главную роль в проекте сыграл известный голливудский актер Том Круз.

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