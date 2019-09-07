Москва, , 16:29 — REGNUM Новый клип Филиппа Киркорова на песню «Лунный гость» набрал за сутки после публикации около 700 тыс. просмотров. Ролик был опубликован на YouTube-канале Gutseriev Media.

На момент написания этой новости видео набрало уже более 1,47 млн просмотров. Филипп Киркоров в новом клипе выступил в роли дерзкого грабителя.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Дидье Маруани (Space) проиграл в суде Филиппу Киркорову. Суд второй инстанции отказал французскому композитору в защите авторского права и во взыскании с российского певца 277 млн рублей. Спор между известными фигурами шоу-бизнеса возник по поводу песни Киркорова «Жестокая любовь».

Читайте ранее в этом сюжете: «Жестокая любовь»: Дидье Маруани проиграл Филиппу Киркорову в суде