Нью-Йорк, США, , 16:08 — REGNUM В первом сериале режиссера и продюсера Райана Мерфи для потокового сервиса Netflix главную роль исполнит Даррен Крис («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Хор»). Об этом актер сообщил 7 сентября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B2Fqz8DF91T/

Крис опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Мерфи. В описании к ней он сообщил, что займет должность исполнительного продюсера шоу и рассказал, что зрителям будут показаны несколько историй Голливуда 40-х годов XX века. Актер отметил, что Netflix решил купить сериал уже через два дня после того, как Крис и Мерфи обсудили идею за ужином.

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Райана Мерфи зрители знают по таким проектам, как «Американская история ужасов», «Хор», «Поза». 27 сентября на Netflix выйдет его новое шоу «Политик». Это шоу не является первым оригинальным сериалом, созданным Мерфи для Netflix, режиссер и продюсер создавал его в рамках соглашения с 20th Century Fox TV.

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