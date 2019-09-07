Мадрид, , 14:37 — REGNUM «Боль и слава» Педро Альмодовара выбрана Испанской академией кинематографических искусств для представления Испании на премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Variety.

В этом году испанские эксперты сошлись во мнении, что многие кинокартины от Испании могли бы побороться за «золотую статуэтку». Возможным претендентом от Испании могла стать драма Алехандро Аменабара «Во время войны» и анимационный фильм Сальвадора Симо «Бунюэль в лабиринте черепах».

Педро Альмодавар и раньше претендовал на «Оскар». Из трёх представленных им на суд Американской киноакадемии картин — «Женщины на грани нервного срыва», «Поговори с ней» и «Все о моей матери» — лишь последняя получила приз. «Боль и слава» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях уже удачно выступила на 72-м Каннском кинофестивале и поборется испанскую национальную кинопремию Испании «Гойя».