Вашингтон, , 16:25 — REGNUM Состоялась премьера второго сезона фантастического сериала «Титаны» американского потокового сервиса DC Universe. Сюжет вращается вокруг обладательницы мощных способностей Рейвен, которая в стремлении остановить своего демонического отца Тригона обращается к Робину, бывшему напарнику легендарного Бэтмена. Вместе они создают свою команду супергероев и борются со злом в уже знакомом зрителю городе Готэм.

По сообщению американской новостной службы «Коллайдер», главные роли во втором сезоне исполнили Брентон Туэйтс, Тиган Крофт и Анна Диоп. К актерской команде также присоединился Иэн Глен, полюбившийся зрителю благодаря сериалу «Игра престолов». Он исполнил роль изрядно постаревшего и отошедшего от дел Бэтмена.

Исполнительными продюсерами остались Грег Берланти, Акива Голдсман и Джефф Джонс.