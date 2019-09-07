Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Состоялась премьера нового сериала американского потокового сервиса Netflix «Шпион». Картина разворачивается в 1960-х годах и раскрывает тематику арабо-израильского противостояния. Сюжет шпионского триллера вращается вокруг сотрудника израильской разведки Моссад египетского еврея Эли Коэна, который внедрился в правящие круги Сирии и начал сближаться с военным руководством страны.

По сообщению американской новостной службы «Коллайдер», исполнителем главной роли стал Саша Барон Коэн, известный широкой публике по таким картинам как «Борат» и «Диктатор».

Режиссером картины стал израильтянин Гидеон Рафф, подаривший зрителям военную драму «Узники войны», на которую затем были сняты американский и русский ремейки под одинаковым названием «Родина».