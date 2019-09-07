Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Американский сервис Apple TV объявил о начале работы над сериалом «Мистер Корман». Сюжет картины будет вращаться вокруг повседневной жизни школьного учителя, преподающего в долине Сан-Фернандо на юге штата Калифорния и пытающегося справиться с различными кризисами в жизни взрослого человека.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», обладатель премии «Золотой Глобус» Джозеф Гордон-Левитт, известный зрителям по кинофильму «500 дней Лета» и комедийному сериалу «Третья скала от солнца» выступит в качестве режиссера, исполнительного продюсера и соавтора сценария, а также исполнителя главной роли.

Производство сериала «Мистер Корман» находится на стадии подбора актерского состава и редакторской работы над сценарием.