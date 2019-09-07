Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Режиссер Пэтти Дженкинс подписала контракт с американским потоковым сервисом Netflix. В соответствии с условиями соглашения она будет снимать сериалы только для этой компании в течение нескольких лет.

Netflix Matthew Keys

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, Пэтти Дженкинс известна публике своей работой над фантастическим блокбастером «Чудо женщина», который стал совместным проектом американских компаний Warner Brothers и DC. Кроме того, дебютная кинокартина режиссера «Монстр», снятая в 2003 году, принесла премию «Оскар» исполнительнице главной роли Шарлиз Терон.

В рамках телевизионной индустрии Пэтти Дженкинс сняла пилотный и финальный эпизоды криминальной драмы «Убийство», пилотную серию сериала «Предательство», а также выступила исполнительным продюсером двух эпизодов социальной драмы «Имя мне ночь».