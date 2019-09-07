Будапешт, , 13:11 — REGNUM Громкое дело об обвинении Владимира Любишина подошло к концу — суд в Москве освободил подозреваемого в торговле оружием. Об этом сообщает известный венгерский центр журналистских расследований «Директ36» со ссылкой на информацию адвоката Роберта Фридмана.

Таким образом была поставлена точка в тянувшейся несколько лет скандальной истории противоборства российских и американских правоохранительных органов. Проживавший с семьей в Будапеште с 1990-х годов Владимир Любишин-старший вместе с сыном Владимиром был арестован в ноябре 2016 года антитеррористическим подразделением венгерской полиции в ходе операции «Персей», проводившейся совместно с агентами Управления США по борьбе с наркотиками. Оперативники, выдавая себя за мексиканских наркоторговцев, несколько месяцев вели тайные переговоры с Любишиными о покупке за миллионы долларов и внушительное количество кокаина оружия, том числе из забракованных запасов венгерской армии.

После ареста последовали длительные судебные тяжбы, поскольку выдать отца и сына попросили и российские, и американские власти. Министерство юстиции Венгрии в августе прошлого года отправило Любишиных как российских граждан в Москву, где против них были возбуждены два уголовных дела. Одно — о продаже вооружений Северной Корее.

В итоге одно из обвинений даже не было выдвинуто, а по второму, где старший Любишин признал себя виновным, ему назначили срок тюремного заключения, превышающий тот, что он уже отбыл в предварительном заключении. Младший Любишин еще ранее был выпущен на волю под подписку о невыезде.

Для самого семейства история закончилась вполне благополучно.

А вот венгеро-американские отношения были подпорчены. По свидетельству прессы, американцы не могут простить венграм свое унижение, выражают возмущение в официальных документах и на всех двусторонних переговорах и встречах. Госдепартамент еще в 2018 году заявлял, что решение о передаче Любишиных не соответствует духу американо-венгерского партнерства в области борьбы с преступностью. «Мы тесно сотрудничали с венгерской полицией в ходе операции «Персей» и были разочарованы отказом венгров выдать их США», — сказал центру «Директ36» исполняющий обязанности директора Управления по борьбе с наркотиками Уттам Диллон.