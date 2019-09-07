Москва, , 10:51 — REGNUM В Гостином дворе в Москве до 8 сентября будет проходить VII Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В масштабном смотре 67 галерей представили работы более 300 художников, скульпторов, дизайнеров из Италии, Франции, Финляндии, Австрии, Аргентины, Польши, Германии, Эстонии и других стран. Основатель одного их самых заметных культурных событий столицы Маргарита Пушкина обратила внимание журналистов на произведения Джона Балдессари, Микеланджело Пистолетто, дуэта Виноградова и Дубосарского, Владислава Мамышева-Монро, Олега Кулика.

Уже известные первые лауреаты Cosmoscow — премию Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников получил Игорь Самолет, а лучшим стендом признана экспозиция московской галереи Artwin Gallery.

Музейным партнером ярмарки в 2019 году стал Московский музей современного искусства (MMOMA).