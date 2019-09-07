Москва, , 11:05 — REGNUM Российская певица Лолита Милявская рассказала о том, что стало причиной её расставания с мужем — теннисистом Дмитрием Иванов. Разговор с певицей 7 сентября опубликовало издание «Собеседник».

Как считает Лолита, обоим супругам было необходимо работать над своими отношениями.

«В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения!», — сказала певица.

Также она отметила, что нынешний год «страшный в плане разводов», и большинство людей из её окружения в этом году развелись.

«Вокруг меня не осталось супружеских пар!», — заявила Лолита Милявская.

Отметим, Лолита Милявкая объявила о разводе со своим мужем Дмитрием Ивановым в июле нынешнего года. Супруги до этого прожили вместе девять лет и пока официально не находятся в разводе. До брака с Ивановым Милявская четыре раза была замужем.