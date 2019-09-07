Москва, , 09:28 — REGNUM 7 сентября гала-концертом у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ откроется Дни культуры Казахстана в России. Зрители увидят выступления балетной труппы Театра «Астана Балет» и известных музыкантов Нуркена Аширова и Абылая Тлепбергенова, которые исполнят попурри на казахские и русские мотивы, группу «El Divas», оперного певца Алибека Днишева, других артистов. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

Также в программе праздника, который продлится до 11 сентября, показы показы фильмов России и Казахстана в кинозале инженерного корпуса Третьяковской галереи и в кинотеатре «Иллюзион».

Закроются Дни культуры 11 сентября в Малом зале МГК им. П.И. Чайковского концертной программой, которую представят камерно-инструментальный ансамбль «Forte trio» и лауреат международных конкурсов, пианист Амир Тебенихин.