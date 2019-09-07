Торонто, Канада, , 09:05 — REGNUM Руководитель «Двухнедельника Режиссёров» (Directors' Fortnight) Каннского кинофестиваля 2019 Паоло Моретти призвал французских кинематографистов сотрудничать с Netflix. Об этом 7 сентября сообщил портал The Hollywood Reporter.

С соответствующим заявлением режиссер выступил на проходящем сейчас кинофестивале в Торонто. «Речь идет о том, чтобы сесть (за стол переговоров — ИА REGNUM), а не выстраивать стены», — сказал Моретти, добавив, что наверняка есть решение, которое «не причинит вреда кинематографистам и кино в целом». Он заявил, что стороны должны найти такой путь.

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Напомним, в начале 2019 года руководство Каннского кинофестиваля и Netflix вновь не смогли договориться об участии фильмов компании в конкурсной программе. Проблема заключается в том, что по правилам фестиваля, картины, участвующие в конкурсе, до его начала должны выйти во французский прокат. А модель распространения Netflix подразумевает, что премьера её картин проходит в сети.

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