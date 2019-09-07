Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Несмотря на то, что потоковые музыкальные сервисы лидируют сегодня в таблице доходов, на заработках музыкантов вне топ-40 это не особо сказывается. Об этом 7 сентября сообщил портал Engadget.

Константин Маковский. Гитарист (фрагмент). 1879

При том, что доля доходов потоковых музыкальных сервисов на рынке составила 80% в первой половине 2019 года, тот же Spotify выплачивает авторам лишь от 6% до 8% от поступлений. В дальнейшем эта сумма распределяется между правообладателями: лейблом, продюсером и, наконец, самим музыкантом, который получает меньше всех.

Автор статьи Марк ДеАнджелис отмечает, что, таким образом, основной массе музыкантов выгоднее зарабатывать на гастролях, а также путем продаж физических носителей, чем работать с потоковыми сервисами.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что на потоковый музыкальный сервис Apple Music в июне 2019 года было подписано уже более 60 млн человек. В апреле 2019 года сервису Spotify удалось увеличить число платных подписчиков до 100 млн пользователей.

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