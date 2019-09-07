7 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

В Москве на территории комплекса «АРМА» 7 сентября открывается музей эмоций: проект российского художника Алексея Сергиенко. Первый музей появился в Санкт-Петербурге несколько лет назад, теперь инициатива добралась до столицы. В музее учат различать эмоции и управлять ими — то есть развивать свой эмоциональный интеллект. Корреспондент ИА Regnum побывал на открытии музея в Москве и выяснил, сколько эмоций мы испытываем в жизни.

Алёна Соколова, Наталья Стрельцова, , 11:20 — REGNUM Десять лет назад об никто не говорил. Сейчас психологи и коучи организуют мастер-классы по развитию этого качества, пишут справочники и учебники, проводят семинары и лекции. В Москве в начале сентября 2019 года открылся музей эмоций, созданный известным художником Алексеем Сергиенко.

Машина у входа в Музей эмоций Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алексея узнают по картинам в жанре поп-арт. В свои 50 лет он основал собственную галерею и курсы йоги, а также участвует в нескольких бизнес-проектах. В сфере художников его прозвали «русским Энди Уорхоллом» за креативный взгляд на простые вещи. Московский музей — не первое его начало в среде изучения эмоций: первый музей появился в Петербурге почти 4 года назад.

Музей эмоций Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алексей: «В Петербурге у меня было такое ощущение, что я рисовал на листочке карандашиком. Некий эскиз был. Знаете, художники обычно рисуют несколько эскизов, а потом уже маслом на холст. Вот в Петербурге моя работа — эскизная. Тот музей хорошо работает, но мне хотелось создать картину. Я понимаю, что некоторые объекты там я делал зря. А некоторые вещи, которые нравились людям, я решил усилить — например, лабиринты».

Лабиринт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Московский музей расположен в круглом кирпичном здании, одном из корпусов комплекса «АРМА». Помещение поделено на семь залов, к каждому из которых подводит предэмоциональный коридор — территория, призванная подготовить человека к испытываемой эмоции. В каждом зале есть интерактивная часть — как практика для закрепления полученных знаний. Любопытно то, что в большинстве комнат присутствуют инсталляции, в создании которых участвуют сами посетители: получается, что музей создается коллективно.

Цветик-семицветик

Из всех всевозможных теорий об эмоциях Алексей Сергиенко самой логичной посчитал ту, в которой спектр делится на семь частей. Первым мы встречаем гнев. К комнате гнева ведет лабиринт из листов металла — они противно звенят, когда соприкасаются с ботинком. Это вызывает раздражение, которое перерастает в злость. В самой комнате — два тренажера: один позволяет измерить уровень громкости вашего крика (поскольку крик является отличным спусковым крючком для эмоции), а второй представлен в виде человекоподобной боксерской груши. По ней можно (и нужно) бить, снимая напряжения и выпуская агрессию в безопасном месте.

Музей эмоций Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Комната гнева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лабиринт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следом гостей ждет сюрприз — зал удивления больше напоминает комнату умиротворения. Трава, яркие краски и огромные ромашки — как символ художника-создателя, одна из его самых узнаваемых работ. Удивление — эмоция кратковременная, она захватывает нас на секунды, и зал, в целом, действует тем же образом: мы проходим мимо него быстро. Можно задержаться и насладиться запахом (да, комнаты в музее отличаются и по запахам — например, удивление пахнет луговыми цветами), сфотографироваться в ромашках, но любопытство неуемно тащит нас дальше.

Лабиринт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следующая комната — отвращение. Отвращение встречает гостей липким полом и пыльным полиэтиленом, опарышами, пожирающими плоть кабана, насекомыми. Даже декорации здесь выполнены так, чтобы мы не хотели ничего касаться — старые советские покосившиеся шкафы, пузырек с непонятной жидкостью, распоротые чучела животных. Неприятное место для неприятной эмоции.

Комнаты с «тяжелыми» эмоциями перемежаются приятными. После отвращения вас встречает розовый мех и запах сладостей — комната влюбленности. Красные сердечки повсюду, а одной из инсталляций является гирлянда из открыток с сердечками. Алексей Сергиенко просил всех посетителей своей галереи в Петербурге (тех из них, кто верит в любовь) написать на открытках признания в любви. Теперь они висят в Москве, самые разные: люди признаются в теплых чувствах матерям, вторым половинкам и даже еде, потому что у любви много форм и оттенков. Автор музея продолжает собирать признания — а это значит, что кусочек любви в этой комнате может оставить каждый.

Музей эмоций Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей эмоций Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На контрасте с любовью следующей комнатой является страх. Здесь темно, на фоне играет напряженная музыка, а в центре помещения стоит гроб. Настоящий, с красной бархатной обивкой, и в него можно лечь и прикрыться крышкой.

Музей эмоций Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алексей рассказывает, что когда он столкнулся со смертью нескольких своих близких людей, то решил устроить похороны самому себе. И когда он разыграл это действие, то ощутил, как страх и печальные мысли отступают прочь. У меня был подобный опыт в одном из петербургских квест-румов, когда необходимо было за 40 минут выбраться из запертого гроба, и могу признать — метод действительно работает. Когда ты оказываешься в деревянном ящике, то понимаешь, что хуже этого исхода случиться ничего не может. А значит, страшное уже позади.

Комната страхов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В комнате страха присутствует черная стена, на которой любой желающий может написать, чего он боится — темноты, змей, дедлайнов или ЕГЭ. Создатели музея уверены, что озвучивая свои страхи можно их как минимум приглушить (как максимум — избавиться вовсе).

За страхом наконец-то следует радость. Это чувство, которое часто ассоциируется с детством ‑ и комната радости оформлена в ярких цветах. Это скорее фотозона, чем аттракцион — посетители могут оседлать качели в форме единорога или посидеть на царском троне.

Музей эмоций Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей эмоций Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

И последняя — седьмая комната — вдохновение. Пол раскрашен под звездное небо, а на столе перед гостями — мелки и бумага, рисуй, что в голову придет и оставляй на стене свое творческое послание миру. Кто-то изобразил солнце, кто-то смайлик, а кто-то — объявление о продаже гаража.

Музей эмоций Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Счастье не на карте, а в сердце

Алексей Сергиенко рассказывает, что ему не хватает комнаты, посвященной гордости. Он столкнулся с этим чувством в Индии, когда российское посольство попыталось спасти больного ребенка в маленькой деревушке: место было настолько затерянное в глуши, что скорая добраться до него не могла; но представители посольства направили вертолет ради спасения одного малыша. Тогда, говорит художник, он по-настоящему ощутил гордость.

Идея создать музей эмоций посетила его еще десять лет назад. Он признается, что считает эмоциональную стабильность и интеллект теми факторами, которые сильно влияют на человеческое счастье.

Алексей Сергиенко «Можно не знать, где на карте находится Австралия, и быть счастливым человеком».

Идеи для арт-объектов создатель музея генерирует во время голодовок. Раз в год он уезжает из дома, чтобы побыть в одиночестве — без гаджетов и еды. Весь его рацион состоит из талой воды, и такой ритуал может проходить в течение недели. Это заставляет мыслительный процесс работать четко и ясно, и достигать поставленных сознанием целей.

Алексей Сергиенко «Одна из идей была — рассказать об эмоциональном интеллекте людям».

Разрабатывать музей помогала команда из сотни человек.

Алексей Сергиенко «Для создания запахов я нанимал особого специалиста, музыку писал композитор (петербургский диджей), я в принципе много советуюсь с другими людьми».

В будущем Алексей хотел бы открыть филиалы своего музея по всему миру — в Шанхае или Макао, но в ближайших планах у художника наши российские города — Сочи, например, или Казань.

Возможно, инсталляции, созданные в комнатах музея, кому-то покажутся простыми или даже наивными (на первый взгляд: чего такого в том, чтобы написать признание в любви к тому, кого любишь?), но если вы хотите проверить свой уровень эмоционального интеллекта или понять, каково лежать в гробу — это будут вполне занимательные сорок минут.

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